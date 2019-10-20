"تناقضات حسن نصر الله".. حرض على التظاهر في مصر ويحذر منه بلبنان

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديوهين يرصدان تناقضات أمين عام حزب الله حسن نصر الله في موقفه من التظاهرات في مصر عام 2011، والاحتاجات التي يشهدها لبنان حاليًا.

وأشار "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن حسن نصر الله حرض على التظاهر في مصر عام 2011، دون أن ينظر لأي عاقبة لهذه التظاهرات أو الفوضى، زاعمًا أنها تظاهرات محل تقدير وستغير شكل المنطقة والدول العربية إلى الأفضل.

وتابع أن حسن نصر الله في تعليقه على تظاهرات لبنان أبدى تناقضًا كبيرًا ، فهو خرج وكأنه يهدد اللبنانين ويحذرهم من النزول إلى الشارع حتى لا تشيع الفوضى بلبنان.