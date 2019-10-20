خبير دولي: لا يمكن حل الفجوة الزراعية إلا باستخدام المياه الجوفية

قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير دولي في شئون المياه، إن مصر لديها عجز 40 مليار متر مكعب من المياه، مع حصتها الحالية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم":"نحتاج لـ40 مليار متر مكعب إضافية مع ثبات الموارد الباقية".



ولفت إلى أن أزمة المياه تتمثل في مشكلتين أساسيتين، الأولى نقص الكمية، والثانية تدهور النوعية نتيجة إعادة استخدام مياه صرف زراعي وصناعي وصحي، ما يمثل خطرًا على الصحة العامة، وتناقص شديد للأرض.



ونوه "دياب"، بأن الحل يكمن في معالجة المياه، وهو أمر مكلف جدًا، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية المياه، واستخدام المياه الجوفية.



وأردف: "الفجوة لن تحل إلا باستخدام المياه الجوفية الساحلية، والحفاظ على كل نقطة مياه وحسن إدارتها، واستخدام المياه الفوجائية (الأمطار)، وتعظيم استخدام المياه الجوفية، مثل خزانات الحجر الجيري المتشقق على جانبي نهر النيل وسيناء".