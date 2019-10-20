"العميري" لـ"الدستور": العلاقات المصرية الكويتية ممتزجة بالدم

قال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عيسى العميري، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، للقاهرة التي بدأت اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين، تأتي على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة لمناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك ومن جدول الزيارة لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.



وأضاف "العميري" في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة تدفع بالعلاقات الثنائية والأخوية والبناءة المتميزة بين البلدين إلى آفاق أكبر وأوسع، إذ أنها تأتي بعد شهر من زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت ولقائه بأمير البلاد.



وأوضح، أن الزيارة تعد ذات أبعاد سياسية اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى القطاع الخاص الكويتي.



وأشاد الكاتب السياسي الكويتي بالجذور الكويتية المصرية التي امتزجت بالدم في وقوف الكويت مع مصر في حرب ١٩٦٧ والاستنزاف ١٩٧٣ وكذلك دور مصر كبير في وقوفها مع الكويت أيام الغزو الصدامي ١٩٩٠.



وأشار إلى أن هدف الزيارة هو رغبة كويتية مصرية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، خاصة بعد التعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي.



وأكد أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية، وبلغ حجم الاستثمارات في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم الواردات المصرية للكويت ٩٨٤ مليون دينار كويتي.



ونوه العميري، إلى مناقشة ملف الإرهاب بين البلدين بالإضافة للعلاقات الثنائية والتبادل التجاري والاقتصادي والتعليمي.