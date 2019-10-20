في غياب صلاح.. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد

سيطر التعادل الإيجابي 1-1علي مواجهة ديربي الدوري الانجليزي بين مانشستر يونايتد وغريمه ليفربول المحترف لدي صفوفه النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".



بكّر ماركوس راشفورد بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة 36، قبل أن يدرك آدم لالانا التعادل لليفربول في الدقيقة 85.



بهذا التعادل تقلّص الفارق بين المتصدّر ليفربول (25 نقطة) وملاحقه مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.



ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.



- نهاية المباراة بتعادل مخيب لا يخدم مصلحة الفريقين.



(95) - لاعبو ليفربول يطالبون بلمسة يد وركلة جزاء لكن الـVAR والحكم يمنحانه ركنية.



90+2 - كاد تشامبرلاين أن يسجل الهدف الثاني لليفربول لكن تسديدته الزاحفة جانبت مرمى دي خيا.



(85) - البديل آدم لالانا يستثمر عرضية روبيرتسون ويسجل هدف التعادل في وقت مهم جدًا.



(82) - تسديدة قوية من البرازيلي فريد تمرّ قريبة من مرمى أليسون.