وائل جسار يرقص الدبكة مع زوجته في مظاهرات لبنان (فيديو)

حرص الفنان اللبناني وائل جسار، على المشاركة في المظاهرات اللبنانية والتي ظهر فيها برفقة زوجته ماريت.



وقدم وائل جسار مع زوجته وبعض المتظاهرين رقصة الدبكة اللبنانية الشهيرة، والتي تميز المظاهرات اللبنانية.



وكانت لبنان قد شهدت على مدار الأيام الماضية، خروج عدد كبير من النتظاهرين في كافة شوارعها وذلك للمطالبة بالقضاء على الفساد واستقالة الحكومة والإصلاح الإقتصادي.



وشارك عدد كبير من النجوم في المظاهرات ومنهم الفنانة نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، ومايا دياب، وأمل حجازي، وراغب علامة، وسعد رمضان، والإعلامي نيشان، والإعلامي وسام بريدي، وغيرهم من النجوم.

