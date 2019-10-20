"يوم أن قتلوا الغناء يعود" من جديد لمسرح الطليعة

يعود في تمام الساعة السادسة مساء اليوم٬ العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" إلي خشبة مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات.



يذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" يقدم للجمهور للعام الثالث، حيث حقق العرض نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، يدور العرض حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.



يوم أن قتلوا الغناء من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.