مقتل جندي تركي في تل أبيض اثر هجوم لمسلحين أكراد

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد مقتل جندي تركي في تل أبيض السورية إثر هجوم لمسلحين أكراد رغم اتفاق وقف إطلاق النار على حد زعم الحكومة التركية.



يأتي هذا فيما أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بيانا يتضمن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق العملية العسكرية التركية خلال 5 أيام، وبحسب البيان المشترك "تركي- أمريكي"، الصادر في 13 بندًان فإن الولايات المتحدة تلغي العقوبات التي كانت تفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.



ومن ضمن بنود الاتفاق، أن تعيد الولايات المتحدة وتركيا تأكيد علاقتهما كحليفين في الناتو، وتوافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، ولا سيما شمال شرق سوريا، تتطلب تنسيقًا أوثق على أساس المصالح المشتركة.