حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 20 أكتوبر 2019

تقدم عالمة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:



مهنيًا: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصًا انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل.



عاطفيًا: مشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بينك وبين الشريك، ضع استراتيجية جديدة وتصرّف بسرية.



صحيًا: تعيش بعض الضغوط على الصعيد النفسي، وتخضع لبعض الظروف، حذار الميل الى السلبية او التورط في أمور مشبوهة ربما تدفع ثمنه باهظًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.