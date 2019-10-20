يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف Premier League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا الأحد 20 أكتوبر، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف Premier League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH





وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات "بين سبورتس" المُشفرة، وSport TV 1.

يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف Premier League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH





ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.