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مباريات

أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA

أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
جريدة الدستور
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أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد "غدا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA
وخلال آخر 10 مباريات جمعتهما، حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات، بينما انتصر ليفربول مرتين فقط، وانتهت باقي المباريات بالتعادل، علمًا أن آخر مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل السلبي.
أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA
ويستعرض "صدى البلد" 3 هدايا ينتظرها محمد صلاح من الجولة السابعة أمام مانشستر يونايتد.
أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA
كسر العقدة 

لعب صلاح أمام مانشستر يونايتد 4 مباريات، بقميص ليفربول، فيما يعادل 337 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، حيث يتحول زائر الشباك لضيف شرف خلال مواجهات فريقه أمام الشياطين الحمر.

الإفطار من الصيام التهديفي

يسعى محمد صلاح في العودة من جديد إلى سجل التهديف بعدما فشل في تحقيق الفوز منذ 22 من ديسمبر الماضي بعد 3 مباريات أمام تشيلسي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي.
أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA
الحذاء الذهبي والعودة إلي المنافسة

يريد محمد صلاح المنافسة على جائزته المفضلة "الحذاء الذهبي" بعدما سجل 22 هدفًا الموسم الماضي، بجانب الموسم كما سجل الموسم الذي سبقه 32 هدفًا.

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