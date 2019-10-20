انفوجراف.. 5 عبارات محظورة فى خطابك مع مديرك بالعمل

5 عبارات يحظر استخدامها من قبل الموظف أثناء حديثه إلى مديره في العمل، وفقًا لانفوجراف نشرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في إطار سلسلة تعريفية للموظفين بأهم حقوقهم وواجباتهم إزاء متلقي الخدمات وزملائهم ورؤساءهم في العمل.



- أولى تلك المحظورات، استخدام عبارة لا أستطيع: لأن هذه الجملة تنقل لمديرك بعض السمات السلبية عنك مثل كونك ضعيف الثقة في قدراتك أو لا يمكنك تحمل المسئولية.



- لا تستخدم عبارة سأستقيل، لأنها تحمل في طياتها تهديدًا للمدير والشركة.



- يحظر التلفظ بعبارة هذا ليس عملي، لأن العمل يحتاج إلى المرونة والتعامل مع الأمور بروح الفريق، فيكلفك المدير ببعض الأعمال التي ليست من اختصاصك.



- كذلك ليس من الجيد أن تستخدم عبارة "لن أعمل مع هذا الشخص"، لأنك ستعطي انطباعًا عنك أنك شخص يخلط الأمور الشخصية بأمور العمل.



- احذر استخدام عبارة "المدير السابق كان يفعل كذا"، لا تقارن بين مديرك السابق ومديرك الحالي وكن على علم بأن المدير الجديد دائمًا ما يشعر بأنه أفضل من المدير القديم.