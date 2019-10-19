الباز يفضح أكذوبة الوفد العربي الداعم لـ"نبع السلام"

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية، تقريرًا بعنوان "وفد شعبي عربي يؤكد دعم عملية نبع السلام التركية"، لتروج بأن الغزو التركي لشمال شرق سوريا يحظى بتأييد بعض الشعوب العربية.



وفضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كذب الصحيفة، موضحًا أن من ظهروا في الصورة داخل سفارة تركيا للإعلان عن تأييدهم في الحرب على سوريا، من المصريين وجدي العربي وإسراء الحكيم، وعمرو عبد الهادي، هم من داعمي الإخوان المقيمين في قطر، وهؤلاء لا يمثلون أي شعوب.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الحرب على سوريا كشفت عورات ناس كثيرة، فظهرت قطر داعمة ومؤيدة لغزو تركيا على سوريا.



وأشار الباز، إلى أن وزير الخارجية القطري، زار أردوغان للتأكيد على دعم قطر لعملية "نبع السلام"، والتي استخدم فيها أسلحة ممنوعة دوليا، مثل الفسفور الأبيض، فضلًا عن الانحطاط السياسي الذي مارسه حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، حيث سخر من بيان الجامعة العربية، في وقت "خرس" فيه أمام الغزو التركي.

