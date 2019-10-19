"ساعة ونصف حبس خلف قضبان المدرسة".. والد الطالبة هيام يروي تفاصيل الواقعة

روى عصام علي، والد هيام عصام طالبة كفر الشيخ التي تم حبسها في إحدى مدارس المحافظة، تفاصيل واقعة حبس ابنته داخل المدرسة بعد انصراف جميع المدرسين والعاملين وإغلاق الأبواب وهي داخل الفصل.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي، وانتهاء الحصة الأخيرة، انصرفت ابنته، وأثناء نزولها سلم المدرسة تذكرت أنها نسيت كتاب الدين، فصعدت مرة أخرى لإحضاره، وعندما عادت للخروج، اكتشتفت أنه تم إغلاق جميع أبواب المدرسة.

وتابع أنها ظلت في المدرسة لمدة ساعة ونصف، حتى سمع صراخها أحد المارة بالشارع واكتشف وجودها، وقفز داخل المدرسة لنجدتها، مشيرا إلى أنه حاول فتح الباب المغلق لإخراجها، ولكنه لم يستطع وبعدها اتصل بفراش المدرسة لفتح أبوابها.

واستكمل أنه يحمل المدرسة بأكملها مسؤولية التقصير الذي حدث في المدرسة بداية من مدير المدرسة إلى الفراش.