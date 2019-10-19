كارول سماحة: أتمنى ألا تتحول مظاهرات لبنان لمهرجان دبكة وكرنفال

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن أمنيتها بألا تخرج مظاهرات لبنان عن طريقها الذي تدعو إليه وذلك بسبب بعض الصور التي يتم تناقلها من قبل المتظاهرين.



ونشرت كراول سماحة صورا للمتظاهرين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "ما عنا شك بروح النكتة اللبنانية وحب الحياة! بس كل شي بوقتو حلو!".



وأضافت: "أتمنى الموضوع ما يتحول لمهرجان دبكة وكرنڤال متل العادة ورقص وضيافة بقلاوة! ولو لمرة ما نسخف الموضوع ونخللي صورتنا وأهدافنا واضحة وصارمة قدام الرأي العام، ومن دون تشويش!".



ومن النجوم الذين شاركوا في المظاهرات الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، وكارمن لبس، وأمل حجازي، والفنان راغب علامة، وسعد رمضان، والإعلامي اللبناني نيشان، والإعلامي وسام بريدي.

