شقيقة مروة ناجي تتألق على مسرح The Voice وتنضم لفريق سميرة سعيد

وكانت شيماء ناجي، قد كشفت في التقرير قبل غنائها، أن زوجها هو السبب الرئيسي في مشاركتها بالبرنامج وتحقيق حلمها الذي امتد لأكثر من ثماني سنوات.













شاركت شيماء ناجي، شقيقة الفنانة مروة ناجي، في تجارب الأداء لبرنامج The Voice، والتي وصفتها بأنها من أهم الخطوات في حياتها.وقدمت شيماء ناجي، أغنية "مش كل حب"، للفنانة الراحلة ذكرى، واستطاعت أن تلفت نظر الفنانة الإماراتية أحلام، إليها منذ بداية غنائها لتكون أول النجوم الذين التفوا لها من بين لجنة التحكيم، لتتعبها الفنانة المغربية سميرة سعيد.واختارت شيماء الانضمام لفرق الفنانة سميرة سعيد، وعبرت الأخيرة عن سعادتها لانضمامها لفريقها، مؤكدة أنها تمتلك صوتًا مميزًا خاصة أن الغناء للفنانة الراحلة ذكرى ليس سهلًا.