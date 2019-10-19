مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر اليوم 19-10-2019 الدوري الإسباني

نتابع سوياً مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر بالجولة التاسعة بالدوري الإسباني مواجهة سيخوضها ريال مدريد ويرفع شعار لابديل عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ علي صداراة الدوري الإسباني بالإخص أن غرناطة قد عاد إلي أنتصاراتة بتحقيق الفوز أمام أوساسونا المواجهة التي قد أقيمت بالأمس وذلك قد قلص الفارق النقاطي بين غرناطة وريال مدريد إلي نقطتين فقط وذلك بالإضافة إلي أن برشلونة سيخوض مواجهة اليوم أمام إيبار في حالة مواصلة أنتصاراتة سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت إلي حين إقامة مواجهة الليلة بين ريال مدريد وريال مايوركا.









ريال مدريد قد حقق أخر أنتصاراتة علي حساب غرناطة في مباراة شهدت غياب الدولي البرازيلي مارسيلو بالإضافة إلي غياب فيرلاند ميندي وبالتالي قرر زيدان الأعتماد علي داني كارفاخال بينما قد عاد جاريث بيل للتشكيلة الأساسية بعدما أن غاب عن مواجهة كلوب بروج بسبب الإصابة أيضاً من ضمن التعديلات التي قام بها زيدان هو إعادة الأعتماد علي الشاب فيديريكو فالفيردي التي قد ظهر بصورة مميزة للغاية خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يواصل الأعتماد علية في ظل تراجع مستوي الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.





بصورة رائعة بدأ ريال مدريد مواجهة غرناطة بتحقيق هدفة الأول بدقائق اللقاء الأولي ولكن بالطبع لن يكون تقييم ريال مدريد من خلال تسجيلة هدف التقدم في دقائق اللقاء الأول ولكن ريال مدريد بصورة عامة قد ظهر بشكل مميز للغاية من خلال النجاح في في تخطي الضغط الأمامي الذي كان يحاول غرناطة القيام بة منذ دقائق اللقاء الأولي حيث نجح ريال مدريد في ضرب هذا الضغط من خلال السرعة في نقل الكرة ونقلها من قدم لقدام بالإضافة إلي التحرك بدون كرة تلك الأمور قد أفتقدها ريال مدريد منذ الموسم الماضي.









بعض المشاكل قد ظهرت بصورة واضحة لدية ريال مدريد خلال مواجهة غرناطة علي الرغم من تحقيق الفوز برباعية نظيفة أهمها عدم إمتلاك البديل وذلك قد ظهر بالأعتماد علي ألفارو أودريوزولا كظهير أيمن بدلاً من كافخال الذي أضطر زيدان أن يعتمد علية كظهير أيسر ولكن أودريوزولا قد ظهر بصورة سيئة للغاية لذلك كان يقوم جاريث بيل بالأعتماد فقط علي مهاراتة الفردية في ظل ضعف المساندة الهجومية من جانب ألفارو أودريوزولا لذلك كانت هناك مساندة هجومية دائمة من جانب فيديريكو فالفيردي بالجانب الأيمن بينما يقوم توني كروس بالمساندة الهجومية بالطرف الأيسر المساندة الهجومية بالجانب الأيسر مع وجود كاسيميرو في منطقة عمق الميدان.





الشكل الهجومي لفريق ريال مدريد قد أعتمد بصورة أساسية علي منطقة الأطراف في ظل صعوبة الأختراق من العمق وذلك علي الرغم من التحركات الرائعة من جانب فيديريكو فالفيردي في منطقة العمق وفي الجانب الأيمن أيضاً ولكن في ظل عدم المساندة الهجومية من جانب ألفارو أودريوزولا فضل زيدان أن يتحرك فالفيردي بصورة متكررة إلي الجانب الأيمن من أجل عمل جبهة ثنائية مع جاريث بيل بالإخص أن غرناطة لم يعتمد علي التقدم الهجومي للباكات لذلك سنجد هناك ثبات دفاعي كبير من جانب الثنائي فيكتور دياز وكارلوس نيفا.





مواجهة الليلة قد تكون أسهل من مواجهة غرناطة بالطبع الذي يقدم موسم أكثر من رائع حتي الأن ومن المتوقع عودة الدولي البرازيلي مارسيلو لتشكيلة المدريدية ولكن من المتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد عدة تعديلات الليلة بسبب غياب العديد من العناصر سواء للإصابة أو للإستبعاد الفني حيث سيغيب ثنائي وسط الميدان كروس ومودريتش بسبب الإصابة لذلك من المتوقع أن تكون تركيبة وسط الميدان مكونة من فالفيردي وكاسيميرو بالإضافة إلي عودة إيسكو الذي قد غاب كثيراً عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية أيضاً الجانب الأمامي بالطبع سيشهد تعديلات حيث سيغيب ثنائي من التركيبة الهجومية التي قد أعتمد عليها زيدان أمام غرناطة وذلك بسبب إصابة جاريث بيل بالإضافة إلي غياب هازارد لسبب فني وبالطبع تلك مفأجاة من العيار الثقيل بالإخص أن هازارد هو أهم صفقات ريال مدريد الصيفية لذلك من المتوقع عودة خاميس رودريجز للمشاركة بشكل أساسي خلال مواجهة اليوم بالإضافة إلي عودة فينيسيوس جونيور.