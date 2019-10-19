عضو حزب العمال: نشهد يوم أسود في تاريخ السياسة البريطانية

قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، إن مجلس العموم البريطاني، ناشد اليوم بإرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد، موضحًا أن اليوم يُعد يوم أسود في تاريخ السياسة البريطانية.



وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه من العار خروج أعضاء البرلمان اليوم من مجلس العموم البريطاني في حراسة الجيش، حيث إن الشعب البريطاني غاضب جدًا من أداء مجلس العموم، رغم أن مجلس العموم صوت ضد حكومة بوريس جونسون، مستطردًا: "إحنا مع رئيس وزراء عنيف جدا".



وأشار إلى أن القانون يلزم جونسون أن يُرسل جواب قبل الساعة الحادية عشر مساء اليوم، للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يّطلب منه إرجاء بريكست، حيث إن القانون يمنع رئيس الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بينما دائما يصرح جونسون أنه سيخرج من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر المقبل سواء كان باتفاق أو بغيره.



وتابع: "احنا أمام رئيس وزراء مش عارف مودي البلد فين، إحنا داخلين على طرق مسدوده، رئيس الوزراء نفسه مش عارف مودي البلد فين، الشعب في حالة غضب والبرلمان منقسم، ومش عارفين البلد رايحه فين".

