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الديهي للإخوان: "اللي عايز يحرر القدس يتفضل.. واحنا هنتفرج"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:09 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على حديث الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تحرير القدس، قائلًا: إن الإخوان تولوا الحكم في مصر وتونس، ولم يذهبوا لتحرير القدس، وكانت جماعة الإخوان من مرسي وحتى حسن البنا تهتف "على القدس رايحين شهداء بالملايين"، ويزعمون أن السلطة الكافرة ترفض ذهابهم لتحرير القدس، رغم أن الرئيس الأسبق مبارك قال لهم: "روحوا حرروا القدس".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "على الإخوان في كل مكان الذين يريدون الذهاب لتحرير القدس أن يذهبوا ونحن سنصفق لهم ونقف موقف المتفرج".

وأردف: "اللي عايز يروح يحرر القدس يتفضل، محدش يزايد على مصر، احنا حاربنا كتير، ومحدش قدم شهداء وضحايا قد مصر، احنا مش هنحارب تاني".

وتساءل: "ماذا قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتحدث دائمًا عن تحرير القدس، للقدس، هل أطلق الجيش المحمدي التركي رصاصة واحدة على إسرائيل؟ هل ذهب بجيشه للقدس لتحريرها؟".

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