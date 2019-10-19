لاتسيو يتعادل مع ضيفه أتلانتا 3-3 بالدوري الإيطالي

تعادل فريق نادي لاتسيو مع ضيفه أتلانتا بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد "الأوليمبيكو" ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تمكن الضيوف من التقدم بالهدفين الأول والثاني عن طريق المهاجم الكولومبي لويس مورييل في الدقيقتين 23 و28 على التوالي ثم عزز المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 37.

لكن أصحاب الأرض نجحوا في العودة بنتيجة اللقاء عن طريق تقليص المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبلي الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ثم إضافة المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يعود إيموبلي لتسجيل الهدف الثالث للاتسيو من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 92.

وارتفع رصيد أتلانتا بهذا التعادل إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري "سيري آ"، ورصيد لاتسيو إلى 12 نقطة يحتل بها المركز السادس.