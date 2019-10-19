شاهد.. إيمان العاصي بظهر عاري في أحدث إطلالة

شاركت إيمان العاصي، متابعيها وجمهورها، عبر صفحتها الرسمية، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها.



وأطلت إيمان العاصي بـ فستان منقوش بكتف كت والكتف الآخر بكرانيش، وانتعلت حذاء بكعب، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط دائري ملائم لإطلالتها مع خاتم رقيق.



ووضعت إيمان العاصي ميكب بألوانه الترابية المناسبة لبشرتها مع أحمر شفاه باللون البينك وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، واعتمدت على جمع خصلات من شعرها وانسدال الجزء الآخر بطريقة جذابة.





