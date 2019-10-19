تنظيم ندوة عن "منظمات المجتمع المدني".. السبت المقبل

ينظم العام للمجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة بعنوان "منظمات المجتمع المدني.. إشكاليات وتحديات"؛ وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء، الموافق 26 أكتوبر 2019 بمقر المجلس الكائن بساحة الأوبرا.



ويشارك بالندوة عددًا من المهتمين والمتخصصين في مجال العمل المدني، من بينهم د. أماني قنديل، أستاذة العلوم السياسية والمديرة التنفيذية السابقة للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والكاتبة المسرحية٬ رشا عبد المنعم، والمخرج المسرحي عمرو قابيل رئيس مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون ومصطفى عباس، ورئيس مؤسسة عيون مصر للتنمية الثقافية والمجتمعية، ومصطفى محمد "المدير التنفيذي لمنظمة أفكا للفنون والثقافة".



يُذكر أن نشأة المجتمع المدني في مصر ترجع إلى سنة 1821، عندما أشهرت أول جمعية أهلية في مصر تحت اسم الجمعية اليونانية في الإسكندرية، والتي كانت صاحبة الريادة في انتشار فكرة تكوين الجمعيات الأهلية، ولكنها في أغلبها كانت جمعيات متخصصة في مجالات متعددة كالثقافة والبحوث، مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية، وتلتها جمعية المعارف والجمعية الجغرافية، وفي عام 1878 أشهرت أول جمعية دينية والتي أطلق عليها الجمعية الخيرية الإسلامية، ثم تلاها في العام 1881 إشهار جمعية المساعي الخيرية القبطية.