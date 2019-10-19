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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 19 أكتوبر 2019

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:19 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، تستفيد من بعض الأوضاع لكي تحل مكان غائب مثلًا، أو لكي تسد فراغًا وتنجح بخطواتك.
عاطفيًا: تستقبل أصدقاء جددًا في دائرة علاقاتك، لكن المساعدة تأتيك عبر أصدقائك القدامى المخلصين لك والذين يحاولون تشجعيك على الارتباط.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

الثور
مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.
عاطفيًا: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح.
صحيًا: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.

الجوزاء
مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.
عاطفيًا: حافظ على توازنك لئلا تصاب بخيبة أمل، وحاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والمماطلة.
صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيبك ليصف لك العلاج المناسب وترتاح أكثر.

السرطان
مهنيًا: تطل عليك أجواء مشرقة تبشر بالخير والتقدم، أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشاكل كثيرة، وتعيد إليك الثقة بالنفس.
عاطفيًا: مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء.
صحيًا: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور.

الأسد
مهنيًا: يولد لك هذا اليوم طاقة سلبية وبعض التوتر والانفعال غير المبرر في معظم الأحيان، ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.
عاطفيًا: تتغير الأجواء تمامًا ما يجعلك اكثر ميلًا الى الوحدة، لا تنجرف وراء مشاعرك السلبية، ابق محايدًا وبعيدًا عن المتاعب.
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسبًا من أجل غدٍ صحي أفضل يساعدك في كل ما تقوم به.

العذراء
مهنيًا: تفاجأ في الدوائر الرسمية بتسهيلات في المعاملات وتخليص الأمور العالقة والاهتمام الشخصي بك.
عاطفيًا: تحاول أن تسلط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب، الذي بدوره يتجاوب معك مقدمًا الدعم والاهتمام والرعاية
صحيًا: تكون في تحسن، لكنك تعاني الإجهاد بسبب التفكير المستمر في علاقاتك ومسؤولياتك الاجتماعية وفي مجال العمل.

الميزان
مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الضوء وتحدث عن مشاريعك إلى من تثق به بعيدًا عن أسماع الآخرين، أما في العمل فتحقق نجاحات كبيرة ومذهلة.
عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الشريك كما تشتهيان، وتنتقلان إلى مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة والحب الصادق.
صحيًا: تتراجع المعنويات والأوضاع الصحية فتشعر بالإحباط نوعًا ما وتتقوقع على ذاتك.

العقرب
مهنيًا: تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبأفكار غزيرة، لا تتردّد في الإفصاح عن رأيك أو طرح آرائك.
عاطفيًا: تقوى الرومانسية، اعتن بمظهرك وأرتدِ أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خاليًا، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.
صحيًا: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيرًا.

القوس
مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.

الجدي
مهنيًا: ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا احذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة.
عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.
صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.

الدلو
مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد.
عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.
صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.

الحوت
مهنيًا: القمر في السرطان المائي الصديق يحدثك عن قدرتك على المجابهة، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.
عاطفيًا: يحملك هذا اليوم إلى علاقة حب حقيقية يمكن أن تدفعك إلى التفكير الجدي في الارتباط والاستقرار وتأسيس عائلة.
صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي، ومتوازن مليء بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم يوميًا ليحافظ على حيويته.

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