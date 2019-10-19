حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 19 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، تستفيد من بعض الأوضاع لكي تحل مكان غائب مثلًا، أو لكي تسد فراغًا وتنجح بخطواتك.

عاطفيًا: تستقبل أصدقاء جددًا في دائرة علاقاتك، لكن المساعدة تأتيك عبر أصدقائك القدامى المخلصين لك والذين يحاولون تشجعيك على الارتباط.

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.



الثور

مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.

عاطفيًا: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح.

صحيًا: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.



الجوزاء

مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.

عاطفيًا: حافظ على توازنك لئلا تصاب بخيبة أمل، وحاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والمماطلة.

صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيبك ليصف لك العلاج المناسب وترتاح أكثر.



السرطان

مهنيًا: تطل عليك أجواء مشرقة تبشر بالخير والتقدم، أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشاكل كثيرة، وتعيد إليك الثقة بالنفس.

عاطفيًا: مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء.

صحيًا: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور.



الأسد

مهنيًا: يولد لك هذا اليوم طاقة سلبية وبعض التوتر والانفعال غير المبرر في معظم الأحيان، ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.

عاطفيًا: تتغير الأجواء تمامًا ما يجعلك اكثر ميلًا الى الوحدة، لا تنجرف وراء مشاعرك السلبية، ابق محايدًا وبعيدًا عن المتاعب.

صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسبًا من أجل غدٍ صحي أفضل يساعدك في كل ما تقوم به.



العذراء

مهنيًا: تفاجأ في الدوائر الرسمية بتسهيلات في المعاملات وتخليص الأمور العالقة والاهتمام الشخصي بك.

عاطفيًا: تحاول أن تسلط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب، الذي بدوره يتجاوب معك مقدمًا الدعم والاهتمام والرعاية

صحيًا: تكون في تحسن، لكنك تعاني الإجهاد بسبب التفكير المستمر في علاقاتك ومسؤولياتك الاجتماعية وفي مجال العمل.



الميزان

مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الضوء وتحدث عن مشاريعك إلى من تثق به بعيدًا عن أسماع الآخرين، أما في العمل فتحقق نجاحات كبيرة ومذهلة.

عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الشريك كما تشتهيان، وتنتقلان إلى مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة والحب الصادق.

صحيًا: تتراجع المعنويات والأوضاع الصحية فتشعر بالإحباط نوعًا ما وتتقوقع على ذاتك.



العقرب

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبأفكار غزيرة، لا تتردّد في الإفصاح عن رأيك أو طرح آرائك.

عاطفيًا: تقوى الرومانسية، اعتن بمظهرك وأرتدِ أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خاليًا، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.

صحيًا: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيرًا.



القوس

مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا.

عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.

صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.



الجدي

مهنيًا: ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا احذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة.

عاطفيًا: تقوم والشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة.

صحيًا: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديد وأن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة.



الدلو

مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد.

عاطفيًا: قدم تنازلًا معينًا في سبيل إظهار نيات حسنة، أما إذا كنت منتظرًا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.

صحيًا: تحاول أن تبتعد عن الضغوط والمواقف التي تسبب لك التوتر والقلق، وعلى الرغم من أنك لا تلتزم بتناول الأطعمة الصحية، إلا أنك تحاول ألا تتناول الأطعمة الدسمة.



الحوت

مهنيًا: القمر في السرطان المائي الصديق يحدثك عن قدرتك على المجابهة، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.

عاطفيًا: يحملك هذا اليوم إلى علاقة حب حقيقية يمكن أن تدفعك إلى التفكير الجدي في الارتباط والاستقرار وتأسيس عائلة.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي، ومتوازن مليء بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم يوميًا ليحافظ على حيويته.