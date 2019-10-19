فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إنه تأكد من البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد محمد راجح الموجودة في السجل المدني، واستمارة الابتدائية، وجميعها أكدت أن "راجح" حدث سنه أقل من 18 سنة.



وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر"، أن بعض الناس عرضوا بعض المستندات على "فيس بوك" مثل كارنيه كرة القدم، لهذا شكل مجموعة بحث للتأكد من صحة ما نشر.



وأكد أن التزوير مسألة صعبة، لكن كونه محاميه فعليه أن يبحث ويتأكد من أي وثيقة قد تثبت العكس، وأوضح أنه إذا توفرت أدلة ومستندات تدل على أن عمره أكثر من 18 سنة، ففي هذه الحالة سيتم إحالته للجنايات.



وأشار إلى أن محكمة النقض تعرضت لمسألة التأكد من السن من خلال الوثيقة الرسمية، إذا لم تكن هناك شهادة ميلاد يعرض على أحد الخبراء الطبيين يحددوا عمره.