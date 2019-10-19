اليوم.. عرض فيلمى "التصالح" و"مفاتيح" بطلعت حرب الثقافى

ضمن أنشطة نادي سينما ذوي القدرات الخاصة٬ والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ لذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الثانية عشر من ظهر اليوم السبت٬ فيلمي "التصالح" إخراج حسن عبدالغني، و"مفاتيح" إخراج منصور الشريف.



ومن المقرر أن يشارك عدد من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.



ويعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي؛ لمناقشة الأطفال في الأفلام التي تم عرضها إلى جانب فتح نقاش مفتوح حول انتصارات أكتوبر المجيدة وتوعية الأطفال بالدور الهام للقوات المسلحة وجيشها الباسل.



يذكر أن نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب السبت الثالث من كل شهر.