ناسا تنفذ أول مهمة "سير فى الفضاء" نسائية بالكامل

نفذت وكالة الفضاء الأمريكي "ناسا" أول مهمة "سير في الفضاء" نسائية بالكامل، حيث سارت رائدتا فضاء أمريكيتان اليوم الجمعة خارج محطة الفضاء الدولية.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن رائدتي الفضاء جيسيكا مائير وكريستينا كوخ، سارتا في الفضاء لاستبدال وحدة التحكم في الطاقة الخاصة بالمحطة الدولية، وذلك خلال مهمة السير في الفضاء التي كان من المفترض أن تتم في مارس الماضي، لكنها تأجلت لعدم توفر اثنتين من بدلات الفضاء ذات حجم مناسب للرائدتين.



وكان من المقرر أن تقوم الرائدتان بتركيب بطاريات أيون الليثيوم في 21 أكتوبر الجاري، إلا أنه تم الإسراع في الجدول الزمني للمهمة بعد أن طرأ خلل على وحدة التحكم في الطاقة الخاصة بالمحطة في نهاية الأسبوع الماضي، وهي الوحدة التي تنظم عمل البطاريات التي توزع الطاقة على المحطة، حيث ستقومان بإحلال الوحدة التي تعمل منذ 19 عامًا.



وتعد هذه المهمة سابع مهمة سير في الفضاء تجريها ناسا هذا العام.

