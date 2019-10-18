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بسبب "أشباح أوروبا".. تدريبات قاسية لـ "أحمد الفيشاوي" داخل الجيم (فيديو)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:41 م
ياسمين عباسطباعة
حرص الفنان أحمد الفيشاوى، على إجراء تدريبات قاسية بسبب الشخصية التي يجسدها خلال أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، خاصة وأنه يظهر بشخصيتين شقيقين توأم الأول يعيش في أوروبا والثانى يعيش في حارة شعبية.
ونشر "الفيشاوى"، مقطع فيديو وهو داخل صالة الجيم ليواصل تدريبات قاسية بدنية، وعلق عليه قائلًا: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح آوروبا".
يذكر أن "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبى، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية. شاهد
ونشر "الفيشاوى"، مقطع فيديو وهو داخل صالة الجيم ليواصل تدريبات قاسية بدنية، وعلق عليه قائلًا: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح آوروبا".
يذكر أن "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبى، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية. شاهد