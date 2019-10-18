بعد تقاريرعن تورط إسرائيل: تفاصيل صفقات السلاح الروسي لأثيوبيا

تناولت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة بيع إسرائيل لأثيوبيا منظومة بطاريات صواريخ "SPYDER-MR للدفاع الجوي لتستخدمها الأخيرة في حماية سد النهضة، وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي أول من نشر هذه التقارير في يوليو الماضي، بينما لم لم يلق الأمر اهتماماً في وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية.

يذكر أن موقع "ديبكا" الإسرائيلي لا يتبع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مثلما يتم الترويج عنه، بل يديره ضابط جيش متقاعد وتدور حوله الشبهات بشأن مصداقية التقارير التي ينشرها.

ومن جانب آخر، تناولت عدة مواقع أجنبية، تقارير تفيد بأن الجيش الاثيوبي يستخدم نظام دفاعي مضاد للطائرات من طراز Pantir-S1 روسي الصنع، وفقا لما أذاعه شاشة التلفزيون الأثيوبي الشهر الماضي، ونقله موقع "army recognition" المعني بصفقات التسليح العالمية.

أشارت التقارير أن أثيوبيا أشترت عدد من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والرادارات من روسيا وأوكرانيا في محاولة لزيادة قدرة قواتها المسلحة.

أظهرت اللقطات التي بثت على شاشات التلفزيون الأثيوبي أن أثيوبيا اشترت نظام للدفاع الجوي من طراز Pantir-S1 من روسيا، والذي تم تطويره للدفاع الجوي للمنشآت العسكرية والإدارية والصناعية الصغيرة ومناطق ضد الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والأسلحة الموجهة بدقة.

فنظام الصواريخ Pantir S-1، عبارة عن نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتية الدفع (SPAAGM) أرض-جو ذاتية الحركة متوسطة المدى من صنع مصنع أوليانوفسك الميكانيكي في روسيا.

فهو يجمع بين مدفعين آليين للطائرات من طراز 2A38M 30 ملم تم تطويرهما من مدفع GSh-30 ثنائي الماسورة 30 ملم ، مع 12 صاروخ أرض - 57E6. وفقا للتقرير الذي نشره موقع"defence web” .

وكان هذا النظام قد أظهر نجاحاً وفاعلية عندما استخدمته روسيا في سوريا ضد هجمات الطائرات بدون طيار التي شنها المتمردون نحو القواعد المدنية والعسكرية من خلال اكتشافها وإسقاطها على مسافة آمنة.

وتشمل البلدان الأخرى التي تستخدم نظام الدفاع الجوي Pantir-S1 الجزائر والبرازيل وإيران والعراق والأردن وليبيا وسلطنة عمان وغينيا الاستوائية وروسيا والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وسوريا والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2016 ، قامت أثيوبيا بشراء صواريخ أرض جو طويلة المدى من طراز S-75 (SA-2) بشاسيه دبابة قتال رئيسية من طراز T-55 لإنشاء قاذفات متحركة.

