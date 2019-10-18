بيان عاجل من السفارة السعودية بشأن مواطنيها فى لبنان

أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا حثت فيه رعاياها فى لبنان بتجنب أماكن المظاهرات التى تطالب بإسقاط الحكومة.



وقالت السفارة، فى بيانٍ لها: "حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود السفارة فى بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات".



جدير بالذكر، أنه فى وقتٍ سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى، إصابة 60 جريحًا من العناصر الأمنية فى احتجاجات لبنان، فيما لقيا عاملين أجنبيين مصرعهما فى الاحتجاجات اختناقًا بالغاز المسيل للدموع.