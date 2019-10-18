بالصور.. محمد شاهين يشعل حفل الشيخ زايد

افتتح الشاعر سلامة علي، الكافيه الخاص به بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين منهم محمد سراج ومحمد شاهين.



كما حضر الحفل عددًا من صناع الأغنية منهم الملحن وليد منير، والملحن محمد عبية، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع محمد مجدي، والملحن علاء الراوي، والموزع محمود صبري، والفنانة آية خفاجة، ومدير التصوير وائل درويش، والمخرج سلطان ماجدلي، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والافتتاح تنظيم الصحفية يارا أحمد.



وكان اشتهر سلامة علي، بعدد كبير من أغانيه المميزة منهم "عمري ابتدأ" مع تامر حسني، و"تعبت منك" و"أسعد واحدة" لإليسا وأخر أعماله أغنية "متغيبوش" مع هيثم شاكر، والأغنية ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.