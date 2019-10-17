أصالة عن افتتاح أكبر نافورة بالعالم: الرياض تسمو وتحلو بجهود تنظر إلى الأمام

عبرت الفنانة السورية أصالة، عن سعادتها بافتتاح عروض النافورة الراقصة بالسعودية "الرياض بوليفارد"، والتي تعد الأكبر في العالم، ضمن فعاليات موسم جدة.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الرّياض تسمو وتحلو بجهود تنظر إلى الأمام، بعقول بدأت ممّا في أرقى الدّول وصلوا، الرّياضُ فيها كلّ ماتتمنّاه، برقيّ وعدل وصل حتّى أمتعوا وارتقوا بذوق كلّ ضيف ومقيم ومواطن، الرّياض تُشيّدُ منّ جديد، بخطىً واثقه وقلوبٍ طيّبه واستقبال دافئ".



يُذكر أن "موسم الرياض" الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثرمن 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

