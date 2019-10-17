تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال سبتمبر

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الخميس، تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال سبتمبرالماضي بنسبة 4.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية إضراب عمال شركة "جي.إم كوريا" الفرع الكوري الجنوبي لمجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب والمركبات التجارية خلال الشهر الماضي بلغت 171425 مركبة، مقابل 180051 مركبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



في المقابل، فإن قيمة صادرات شركات صناعة السيارات السبع العاملة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 4% سنويا إلى 3.08 مليار دولار، مقابل 2.96 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفضل زيادة الطلب على السيارات عالية القيمة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارات صديقة البيئة.



يذكر أن شركات السيارات السبع العاملة في كوريا الجنوبية هي "هيونداي موتور" و"كيا موتورز كورب" و"جي.إم كوريا" و"رينو سامسونج موتورز كورب" و"سانج يونج موتور" و"زيل دايو كوميرشال فيكل" و"تاتا دايو كوميرشال فيكل".



في الوقت نفسه تراجعت مبيعات شركات السيارات المحلية في السوق الكورية الجنوبية بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 110465 سيارة، مقابل 111919 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



وبلغ إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 31.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 29.2 مليار دولار.



وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المحلية والمستوردة في السوق الكورية الجنوبية خلال الفترة نفسها مليونا و288441 سيارة، بانخفاض نسبته 3.1% عن الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي.