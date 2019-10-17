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عالم

بيان من الجيش السوري حول الاتفاق الأمريكي التركي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:37 م
جريدة الدستور
آية حسني
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اعتبر الجيش العربي السوري أن الاتفاق الأمريكي التركي بشأن الانسحاب من الشمال السوري "غامض"، مؤكدا أن مصطلح منطقة آمنة في سوريا غير صحيح.

وأشار الجيش السوري، في بيان منذ قليل، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة منطقة محتلة في سوريا، قائلًا:" العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا".

كما شدد على أن انتشار آلاف الإرهابيين في سوريا كان بمساعدة "أردوغان" ونظامه، لافتًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة لا يعني أن روسيا وسوريا ستوافقان عليه.

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