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الإعلامية جويل ماردينيان تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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احتفلت الإعلامية جويل ماردينيان، بعيد ميلاد ابنها بالتبني والذي أطلقت عليه اسم نايثان مارك.

ونشرت جويل، صور الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، والذي شارك فيه أبنائها وعدد من أصدقائهم، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد أول سعيد دبدوب وعقبال المية أنت أجيت على حياتنا هدية من الله لتكملنا، كلنا منحبك أجيت نعمة من الله لتفرجينا قوة الله وكيف بيزرع حب بقلوبنا.. بتمنى وبدعيلك ولكل الأطفال بالعالم حياة حلوة، سعيدة، صحية ومليانة سلام".

وكانت جويل، قد تبنت الطفل نايثان وهو من حديثي الولادة من لبنان بمساعدة محاميها العام الماضي.

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