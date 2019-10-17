نانسي عجرم تصل إلى الرياض استعدادًا لحفلها غدًا.. صورة

غادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لبنان في طريقها إلى السعودية لإحياء حفل غنائي كبير وذلك ضمن فعاليات موسم جدة والمقرر إقامته غدًا الجمعة.



ونشرت نانسي عجرم، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، من داخل الطائرة، وعلقت عليها قائلة: "في الطريق إلى الرياض".



ومن المقرر أن تشارك نانسي عجرم، خلال الحفل الفنان المصري تامر حسني، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجماهير.



ويشهد موسم الرياض، مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي على مدار أيامه.

