إيبارشية المنصورة تكشف تفاصيل حريق كنيسة "مار جرجس"

أصدرت مطرانية المنصورة تحت رعاية الأنبا دَاوُدَ أسقف المنصورة وتوابعها، بيانا تكشف فيه تفاصيل واقعة حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة.



وأشار الأنبا "داود" أسقف المنصورة في بيانه قائلًا: "الآباء الكهنة الموقرين وجميع الشعب المحب للمسيح بايبارشية المنصورة وتوابعها، نخبركم أن ما حدث بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس الملحقة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالمنصورة هو حريق أتى على الكنيسة بأكملها، حيث إنها من الخشب وإلى الآن لا نعلم سبب الحريق".



وتابع قائلًا: "نحن على ثقة أن الله سيسمح ببنائها مرة أخرى بنعمة ربنا ونشكر كل من حضر واطمأن علينا في هذا الحدث الجلل".



واندلع حريق داخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة أمام الجمعية الشرعية بالطابق الثانى مساء أمس بغرف خشبية أعلى المبنى، وانتقلت إلى باقى أجزاء المبنى، وانتقلت 8 سيارات إطفاء وقوة من قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوي مأمور القسم للسيطرة على الحريق.