انتظام حركة المترو فى الخط الأول بالاتجاهين

أعلنت وزارة النقل، عن انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، التي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو.



وأن الحركة حاليًا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الاتجاهين، بعد انتهاء العطل، الذي استغرق ما يقرب من 12 ساعة.

