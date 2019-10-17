مدرب بايرن ميونخ يعترف بالخطأ فى تصريحاته بشأن توماس مولر

اعترف الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الخميس، بأنه "أخطأ" في تصريحاته، عندما قال إن توماس مولر سيشارك فقط في حالات طارئة.



وخسر لاعب خط الوسط مولر 30 عامًا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن منذ انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف الفريق حامل لقب البوندسليجا.



وكان كوفاتش صرح بأنه سيمنح فرصة المشاركة لمولر فقط في حالة مواجهة نقص بالفريق، وهو ما دفع لاعب المنتخب الألماني السابق لللتصريح بأنه سيفكر بشأن مستقبله مع النادي.



وقال كوفاتش "التصريحات كانت تتضمن خطأ، بالتأكيد. لم أكن أعني الأمر مثلما قلته. لقد تحدثت مع توماس في اليوم التالي وقد تفهم ما كنت أعنيه".



وأضاف كوفاتش "كل اللاعبين لا يشعرون بالسعادة عندما لا يشاركون، ولكن يمكنني فقط اختيار 11 لاعبًا (للتشكيل الأساسي) وأحاول دائمًا إيجاد الحل الأفضل لكل مباراة."



ويحصل مولر على فرصة المشاركة في المباراة المقررة أمام أوجسبورج بعد غد السبت ضمن منافسات البوندسليجا إذا قرر كوفاتش إراحة كوتينيو، بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي.



وقال كوفاتش في تصريحاته للصحفيين: "بالطبع، لن أخبركم بالتشكيل الذي سأدفع به. فلا يزال أمامي يومان للتفكير بهذا الشأن."



وعاد اللاعبون الدوليون إلى صفوف بايرن ميونخ بحالة بدنية جيدة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنهم المدافع لوكاس هيرنانديز الذي كانت مشاركته مع المنتخب الفرنسي تتعارض مع رغبة بايرن في ظل غيابه الطويل بسبب الإصابة.



ومع ذلك، قال كوفاتش إنه سعيد بأن اللاعب الفرنسي، المنضم للفريق في صفقة قياسية بالبوندسليجا، عاد إلى أجواء المباريات، عبر المشاركة طوال 90 دقيقة في مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره التركي يوم الاثنين الماضي.