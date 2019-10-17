"الأموال العامة" تضبط 5 قضايا فساد

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها.