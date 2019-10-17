ترامب يهدد تركيا بعقوبات "مدمرة" إذا فشلت المحادثات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أنقرة ستواجه عقوبات "مدمرة" إذا مُنيت المحادثات الرفيعة المستوى بين الجانبين "بالفشل".



قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي الزائر سيرجيو ماتاريلا "أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا"مشيرا بذلك إلى اجتماع بين نائبه مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس.



ولكنه أضاف "وإذا لم ينجحوا، فالعقوبات والرسوم الجمركية والأشياء الأخرى القائمة، سنزيدها على تركيا، وستكون مدمرة للاقتصاد التركي".



لقد توجه بينس ومعه وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا يوم الأربعاء، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بالهجوم التركي على سوريا، وهو أمر يرفضه أردوغان حتى الآن.



ومن المتوقع أن يلتقي بينس مع أردوغان الخميس، حيث "سيجدد تأكيد الرئيس ترامب على مواصلة العقوبات الاقتصادية على تركيا حتى يتم التوصل لحل"، وفقا لبيان من مكتب بينس يوم الثلاثاء.