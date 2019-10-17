RevUP Advertisements
ارتفاع عدد مصابى حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة إلى 7 حالات
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
ارتفعت أعداد مصابي حادث حريق كنيسة الشهيد مارجرجس بالمنصورة، إلى 7 مصابين بينهم فرد دفاع مدني.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.
وأُصيب كلا من:
- رضا السيد محمد الحديدى 40 عاما، جرح بالرأس.
- أبانوب بطرس عزت 26 عاما، كدمة بالكتف الأيمن.
- كيرلس ملاك نظير 12 عاما، صعوبة في التنفس.
- محمد عبد الحميد عثمان ٤١ عاما، صعوبة في التنفس.
- نجاح جمعة عبد العال 41 عاما، من قوة الدفاع المدنى صعوبة في التنفس.
- جيهان فرج ٥١ عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.
- شادي سليم فهمي ٤٢ عاما، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.
وأُصيب كلا من:
- رضا السيد محمد الحديدى 40 عاما، جرح بالرأس.
- أبانوب بطرس عزت 26 عاما، كدمة بالكتف الأيمن.
- كيرلس ملاك نظير 12 عاما، صعوبة في التنفس.
- محمد عبد الحميد عثمان ٤١ عاما، صعوبة في التنفس.
- نجاح جمعة عبد العال 41 عاما، من قوة الدفاع المدنى صعوبة في التنفس.
- جيهان فرج ٥١ عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.
- شادي سليم فهمي ٤٢ عاما، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن.