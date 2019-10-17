ارتفاع عدد مصابى حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة إلى 7 حالات

ارتفعت أعداد مصابي حادث حريق كنيسة الشهيد مارجرجس بالمنصورة، إلى 7 مصابين بينهم فرد دفاع مدني.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.



وأُصيب كلا من:

- رضا السيد محمد الحديدى 40 عاما، جرح بالرأس.

- أبانوب بطرس عزت 26 عاما، كدمة بالكتف الأيمن.

- كيرلس ملاك نظير 12 عاما، صعوبة في التنفس.

- محمد عبد الحميد عثمان ٤١ عاما، صعوبة في التنفس.

- نجاح جمعة عبد العال 41 عاما، من قوة الدفاع المدنى صعوبة في التنفس.

- جيهان فرج ٥١ عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- شادي سليم فهمي ٤٢ عاما، اشتباه كسر بالكاحل الأيمن.