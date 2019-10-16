التخطيط: 940 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية خلال 5 سنوات

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة أنفقت 940 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية في خمس سنوات، واستحوذت مشروعات شبكات الطرق والكهرباء على أكثر من 50% من تلك الاستثمارات، لافتًا إلى أن تحسن متوسط معدل النمو السنوي لمؤشر جودة البنية الأساسية لمصر من 5% في 2014 إلى 16% في 2018.



وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لـ"الدستور" على مؤتمر مصر تستطيع، أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة إلى 39% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال العام 2018-2019 مقابل 7% فقط خلال عام 2013-2014، متوقعة أن تواصل معدلات الاستثمار ارتفاع إلي 42% بنهاية العام الحالي 2019-2020.



ولفتت إلى أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية أن تقطع شوط كبير من التنمية والإصلاح، حققت على إثره العديد من المؤشرات الإيجابية منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 11 عام بنحو 5.6%، وخفض معدلات البطالة من 13.3% في عام 2013 لـ 7.5% بنهاية 2018-2019، كما تمكنت الحكومة من خفض السيطرة علي معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته في يوليو 2018 حين سجلت 34%، إلى نحو 4.7% حاليًا ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي.



وتابعت أن ترشيد دعم الطاقة كأحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم بقدر كبير في هيكلة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر إحتياجًا، موضحة أن 70% من دعم الطاقة كان يوجه ل 40% من الفئات العليا من الدخل لمالكي السيارات الفارهة وأصحاب المصانع، لذا كان لابد من إعادة النظر في دعم الطاقة وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا.

