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حوادث

حبس شخص 4 أيام لنصبه على المواطنين عبر فيس بوك فى البحيرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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قرر المستشار محمد أسامة مدير نيابة شبراخيت بمحافظة البحيرة بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاشتراكه مع آخر هارب بارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم.

ترجع أحداث الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ثلاث مواطنين بتضررهم من قيام أحد مديري إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحمل اسم "حورس" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم في الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًا.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام شخصان مقيمان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للحجز في الفنادق السياحية نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول وكذا اختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وابتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنهما حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جارى ضبط الآخر" وبالتفتيش تم العثور على هاتف محمول، لاب توب 10 خطوط محمول المستخدمين في ارتكاب الوقائع المشار اليها، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها والتى يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصي الخاص به وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجنى عليهم للاتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف باشتراكه مع المتهم الثاني "الهارب" بارتكاب الواقعة المشار اليها و22 واقعة مماثلة بذات الأسلوب.

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