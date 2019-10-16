إيمان عبدالبديع: الفحص السمعي لحديثي الولادة إلزامي للحصول على شهادة الميلاد

قالت الدكتورة إيمان عبدالبديع، عضو المبادرة الرئاسية لضعاف السمع واستشاري أمراض السمع والكلام، إن سبب المبادرة هو عدم معرفة بعض الآباء أن أطفالهم يعانون من مشاكل في السمع بعد ولادتهم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "نلاحظ دائمًا أن اكتشاف ضعف السمع يتم متأخرًا عن السن الذي يجب التدخل فيه، فكلما كان التدخل مبكرًا كانت النتيجة أفضل ولكن للأسف الأهل لا يلاحظون".



وتابعت: "أنه على الرغم من الكشف يكون من سن شهور نجد أن الأهالي يكتشفون ذلك بعد 3 سنوات فبالتالي لو تم زراعة قوقعة أو تركيب سماعة والدولة توفرها الآن، ولكن هذا ليس الحل المناسب".



وأكدت أنه يتم عمل مسح سمعي من سن 3 أيام، عن طريق اختبار بسيط جدًا في نفس الوقت الذي يم فيه اختبار الغدة في الوحدات الصحية.



وأوضحت أن شهادات الميلاد الجديدة تتضمن خانة لشهادة الفحص السمعي وأصبح إلزاميًا على كل أولياء الأمور وشرطًا للحصول على الشهادة، وتتم في الوحدات الصحية وتم توزيع أجهزة اختبار الانبعاث الصوتي على 1300 وحدة صحية والمرحلة المقبلة ستصل إلى 3000 في 26 محافظة.



وتابعت: "الدولة توفر العلاج مجانًا حتى زراعة القوقعة والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 200 ألف جنيه للحالة وبقيمة العملية أيضًا ولكن المشكلة كانت في الكشف المبكر عن الإصابة".

