صندوق النقد يحذر من خطر نزاع التجارة الأمريكي الصيني

قال مسئولون كبار بصندوق النقد الدولي اليوم إن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - تعد مصدرا كبيرا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مع "تأثيرات حقيقية" على الأسواق الناشئة.



وقال توبياس أدريان مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد للصحفيين، إن حرب التجارة بين واشنطن وبكين أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية على مدى العامين الأخيرين.



وقال مسئول ثان بالصندوق إن تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر.



وتابع "نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات التجارية لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر.. هناك تأثيرات حقيقية على الأسواق الناشئة".



ورحبت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد أمس الثلاثاء باتفاق تجارة أولي وجزئي توصلت إليها واشنطن وبكين الأسبوع الماضي وحثتهما على مواصلة العمل لإنهاء التوترات التجارية التي تضغط على النمو العالمي وثقة الشركات.



وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض 0.8 بالمئة إذا فرضت واشنطن وبكين الرسوم التجارية الإضافية في أكتوبر وديسمبر، لكنه سيتراجع 0.6 بالمئة فقط إذا تخلت الدولتان عن الزيادات الجديدة.



وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيهبط 0.8 بالمئة في ضوء الرسوم المطبقة أو المهدد بتطبيقها منذ 2018.