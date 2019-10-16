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رياضة

أكرم توفيق: لن نتنازل عن الصعود لأوليمبياد طوكيو (حوار)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:46 م
أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمد الدكر -يحيى عبدالرحمن
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على الرغم من عدم قيده فى قائمة الأهلى وإعارته لفريق الجونة، استمر أكرم توفيق، لاعب خط الوسط المدافع، فى تقديم مستوى مميز، ليصبح واحدًا من نجوم المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لخوض بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عامًا، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وفى حواره مع «الدستور»، قال «أكرم» إن اللاعبين تعاهدوا على تعويض إخفاق المنتخب الأول فى بطولة إفريقيا الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتخب يتسلح بعاملى الأرض والجمهور لتخطى مالى وغانا والكاميرون فى الدور الأول

■ ما تقييمك لمستوى المنتخب الأوليمبى فى وديتى جنوب إفريقيا؟
- تجربة مفيدة اطمأن الكابتن شوقى غريب خلالها على اللاعبين العائدين من الإصابة، وتطبيق فكره قبل خوض المباريات الرسمية فى بطولة إفريقيا الشهر المقبل، وأعتقد أننا استفدنا منها كثيرًا فى علاج بعض الأخطاء.
■ كيف ترى مجموعة المنتخب فى البطولة الإفريقية؟
- مجموعة صعبة جدًّا تضم أفضل المنتخبات فى القارة الإفريقية، مثل مالى والكاميرون وغانا، لكننا تعاهدنا على الفوز باللقب وعدم التخلى عنه، من أجل تعويض الجماهير المصرية عن إخفاق المنتخب الأول، خاصة أن الجيل الحالى يسعى لكتابة تاريخ له فى الكرة المصرية والوصول إلى أوليمبياد طوكيو وتكرار إنجاز أوليمبياد لندن ٢٠١٢، وهو الحلم الذى لن نتنازل عنه.
■ من الفريق الذى تخشاه فى المجموعة؟
- الحمدلله نثق فى أنفسنا ولا نخشى أحدًا، وبالعكس كل الفرق تخشى منتخب مصر، لأننا نتسلح بعاملى الأرض والجمهور، وإن شاء الله نصعد للدور نصف النهائى كأول المجموعة، لتعويض خروج المنتخب الأول من دور الـ١٦ على أرضه فى بطولة إفريقيا الأخيرة.
■ ما تعليقك على المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا؟
- مجموعة صعبة أيضًا، فلا توجد مجموعة سهلة فى أى بطولة، لأن الفرق كلها لديها رغبة فى الوصول إلى الكأس، وأعتقد أن حظوظ نيجيريا وكوت ديفوار أفضل فى المجموعة الثانية، لكنها لن تكون سهلة على الإطلاق، لأن الكرة عودتنا على المفاجآت.
■ كيف ترى فرصتك فى العودة للأهلى عقب انتهاء إعارتك للجونة؟
- أنا مستعد بقوة للعودة إلى بيتى الأهلى إذا احتاجنى الجهاز الفنى، وأنا مرتبط بعقد مع النادى ولا يمكن أن أمانع فى العودة، لكن الحقيقة أن الفريق يضم حاليًا لاعبين مميزين وفرصتى فى الجونة أقوى لمشاركتى بشكل أساسى.
■ هل معنى ذلك أن عودتك للأهلى صعبة فى ظل التخمة العددية فى مركزك؟
- بالفعل الفرصة صعبة لوجود لاعبين كبار أمثال عمرو السولية وحسام عاشور وحمدى فتحى وأليو ديانج، وأعتقد أن الفريق لن يكون فى حاجة لعودتى فى الفترة الحالية، وهذا الأمر واضح أمام الجميع، لأن قرار اللعب لن يكون بيدى، وأنا أقاتل مع الجونة للوصول إلى أفضل حالة فنية لأكون جاهزًا للعودة للأهلى فى أى وقت.
■ ما حقيقة مفاوضات الزمالك معك؟
- لن ألعب لأى نادٍ فى مصر سوى للأهلى أو البقاء فى الجونة. فانتقالى إلى الزمالك صعب.
■ هل شعرت بالحزن بعد إصرار إدارة الأهلى على إعارتك لصعوبة قيدك؟
- بالفعل كنت فى غاية الحزن وأنا أجمع متعلقاتى وأغادر بوابة النادى، بعد تجديد إعارتى للجونة، لأننى تركت زملائى والجمهور والنادى، إلا أننى كنت سعيدًا لأننى سألعب مجددًا وأعيد كتابة اسمى مرة أخرى.
■ كيف ترى بداية الجونة المتواضعة هذا الموسم؟
- أمر طبيعى لأى فريق يضم جهازًا فنيًا جديدًا ودعم صفوفه بعناصر جديدة، بخلاف غياب بعض اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، مثل إسلام رشدى الذى أتمنى له الشفاء. كلها عوامل أثرت علينا فى البداية، لكن مع الفوز الأول على المقاصة، استعاد الفريق توازنه، وإن شاء الله قادرون على العودة للمنافسة من جديد.

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