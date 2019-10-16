"أوطان بلا إرهاب".. رسالة خريجي الأزهر للعالم

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، حوارا مع عدد من الدارسين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والذين أطلقوا مبادرة "أوطان بلا إرهاب"، وجهوا خلالها عدة رسائل للإرهابيين أكدوا خلالها أن الإسلام لا علاقة له بالإرهاب.



وأوضحوا خلال حوارهم مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الإرهاب والإرهابيين ليس لهم علاقة بالإسلام، فالإسلام لا يعرف الإرهاب، مشددين على أن الإسلام دين سلام وتسامح وتصالح مع جميع الأديان، وهو دين الأمن والأمان.



وتابعوا: "نحن أبناء الأزهر الوافدين واقفين أمام الإرهاب وسنواجه بكل ما نملك، الإرهاب ليس من الدين والدين يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، نبي السلامة والرحمة والذي نشر السلام والرحمة للعالم أجمع"، مؤكدين أن مبادرة أوطان بلا إرهاب، ضرورية للوقوف ضد الإرهاب لتكون الدول في أمن وسلام، داعين جميع منظمات العالم أن تقف ضد هذا الإرهاب الذي يعيق الدول والشعوب عن تحقيق التقدم، معربين عن أملهم أن ينتهي الإرهاب ليعيش الناس في أمن وسلام، وقالوا في صوت واحد: "ديننا لا يعرف الإرهاب، ونريد أوطان بلا إرهاب".



وعلق الديهي على تصريحاتهم بقوله: "هذا بيان للناس، نحن ننشد أوطان بلا إرهاب، ولا مكان للإرهابيين في هذا الدين".

