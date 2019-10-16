عبدالدايم نصر: الإسلام يتعرض لهجمات شرسة وتشكيك من قبل بعض المسلمين

قال الدكتور عبدالدايم نصر، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ومستشار شيخ الأزهر، إن عدم إجادة الدارسين الوافدين للغة العربية كانت أهم مشكلة تواجههم.



وأضاف خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية ten، أن شيخ الأزهر، عمل على مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بتبرع من جمعية الشيخ زايد الخيرية، ومنذ إنشائه وهو يتقدم كل عام وأصبح هناك مناهج متكاملة من الأزهر لتعليم اللغة لغير الناطقين بها، ونخبة من المعلمين المتأهلين يدرسون به.



وتابع: الطالب الوافد لديه مشكلة في الأربع مهارات للغة وهي القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، مشددًا على أننا شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح بين الطلاب الوافدين بالدفعة الأولى بعد أن كان أغلبهم يرسبون.



واستطرد، أن الإسلام يتعرض لهجمات شرسة وتشكيك من قبل بعض المسلمين الذين جعلوه يلتصق بالعنف والقتل والإرهاب، معربًا عن أمله فى أن يقوم خريجو الأزهر في جميع أنحاء العالم والذين درسوا منهج الأزهر الوسطي بإظهار الإسلام بصورته الحقيقية، مشددًا على أن الإسلام شوه، والتصقت به تهم كثيرة، وهذا ظلم للإسلام والمسلمين، وعلى كل خريج للأزهر أن يعمل على تقديم صورة صحيحة عن الإسلام ويرفع عنه هذه التهم.

