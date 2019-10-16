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مصر

5 رسائل وجهها المستثمرون للحكومة لدفع عجلة التنمية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:31 م
المستثمرين المصريين
المستثمرين المصريين
أميرة ممدوح - وفاء علي
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وجه عدد من المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين بفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" العديد من المطالب والرسائل للحكومة المصرية، لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية في مصر، من بينها المطالبة بتدشين خريطة زراعية لمصر، وتشكيل اتحاد للمزارعين يكون حلقة وصل بين الحكومة والمستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء شركات للتحصيل الإلكتروني، والمساهمة في الترويج للصادرات المصرية على نطاق أوسع، وتنشيط دور الملاحق التجارية المصرية بمختلف العواصم العالمية.

وجاءت جلسة "تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها وزيرة الهجرة، وشارك فيها هاني المسيري العضو المنتدب بشركة كرافت هاينز العالمية، وهاني الصيرفي مدير ومؤسس شركة الصيرفي بالسويد لمعالجة وتصنيع الاخشاب، وعادل بولس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أميرة جروب" لتصنيع وتوريد المنتجات الغذائية، وكريم أسعد مؤسس شركة كامبس بالمملكة المتحدة لتصدير المنتجات المصرية لأوروبا والشرق الأوسط، وطارق الهوبي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للحوم بالسودان.

وخلال الجلسة، أكد عادل بولس، تجربته في الاستثمار بدأت صغيرة ومحدودة بعد هجرة أسرته إلى كندا، وكان في طليعة من أدخل المنتجات الغذائية التي تصنعها شركات مثل قها وإدفينا إلى كندا، مشيرا إلى أنه حاليا لا يوجد سوبر ماركت في كندا لا يحتوي على العديد من المنتجات المصرية الغذائية.

فيما أشار كريم أسعد إلى أن هناك مشاكل يمكن أن نواجهها في التوريد سواء من ناحية طرق تحصيل المنتج أو غياب دور البنوك في تمويل بعض المشروعات.

وخلال الجلسة أيضا، قال هاني الصيرفي إنه بدأ استثماراته في السويد في مجال قطاع الأخشاب المتخصصة المتعلقة بالبناء والتشييد والصناعات الصغيرة، مضيفا أن القيمة المضافة تحدث في مصر لذلك من الضروري التوسع في مجال تصنيع الأخشاب ومنتجاته حتى يتم فتح أسواق جديدة.

وأوضح الصيرفي أنه يجب وضع خريطة زراعية واتحاد يضم المزارعين ليسهل عمل المستثمرين، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة لإنشاء شركات للتحصيل، وقال إن هناك مشكلة تسويق لمنتجاتنا للأسواق الخارجية على الرغم من امتلاكنا للأدوات والمطلوب تنشيط الملاحق التجارية في السفارات المصرية، لافتا إلى أن السويد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين يقومون بتصدير منتجات لمصر في حدود 220 مليون دولار سنويا بينما مصر لا تتعدى حجم تصديرها 20 مليونا للسويد.

فيما قال طارق الهوبي إن السوق المصري يستهلك اللحوم الحمراء وهناك إجراءات قامت بها الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق، منها منع ذبح الأبقار والإناث ومشروع المليون ونصف مليون رأس ماشية.

وفي نهاية الجلسة، وجه المشاركون التحية لوزيرة الهجرة على تنظيم المؤتمر وطالبوا باستمراره بما يساهم في نقل الخبرات وباعتباره منصة لطرح الأفكار والرؤى بما يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي في مصر.

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