البابا لأقباط المهجر: ارتبطوا بالإنجيل والكنيسة

أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن مطالبته بكلمة منفعة للشعب الفرنسي، الذي طرح عليه في زيارته الرعوية الأحدث إلى شعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر المطرانية)، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها عليهم والتي دار موضوعها عن "الزواج والأسرة".



وقال البابا في إجابته عن السؤال: "أهم شئ اجعل حياتك مرتبطة بالإنجيل واجعله مفتوح أمامك تتعلم منه.مره ذهبت شابه في فرنسا إلى مكتبة وطلبت من البائع أحدث كتاب فأحضر لها الكتاب المقدس فقالت له أطلب منك أحدث كتاب فتأتي لي بكتاب قديم عمره قرون فالكتاب المقدس قديم زمنيًا لكن كلمة الله جديدة في كل صباح لهذا الكتاب المقدس جديد في كل صباح وعندما تقرأه يصل لك حتي في ظروفك المتنوعه فكن مرتبط بالإنجيل، والكنيسة وحضنها، كما اجعل السماء حاضرة امامك لأننا نعيش على الأرض وبعد هذا سنذهب للسماء اجعل الملكوت أحلى شيئ عندك نصيبي في السماء احلى شئ".



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية مؤخرا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالاضافة الى عيد الصيلب، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة اسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.