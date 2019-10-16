الضابط الحقيقي لـ "واقعة السنترال" في "الممر" يروي تفاصيل القصة

قال اللواء محي الدين، الضابط الحقيقي لواقعة السنترال فى فيلم الممر، إنه خلال واقعة رأس العِش؛ أُصيب بحالة مرض واضطر للراحة العلاجية، والتي استمرت لفترة من الوقت، انتقل خلالها إلى المنصورة، محل إقامة عائلته.



ويحكي ضابط واقعة السنترال عبر برنامج "المواجهة" المُذاع على فضائية القاهرة والناس مع الإعلامي أحمد سالم، «كنت عاوز اطمن على وحدتي العسكرية، ذهبت إلى السنترال وطلبت من الموظف الاتصال ببورسعيد.. تركني فلجأت إلى إظهار هويتي وهنا بدأت الكارثة».



استكمل «نوح» أنه لحظة استهانة الموظف به وقادة القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، شعر بحسرة وألم أشد من لحظات الهزيمة، مُضيفًا أنه قرر تلقين الموظف واثنين آخرين «علقة موت» خاصة أنه حاصل على بطولة القوات المسلحة فى رياضة البوكس.



وأضاف بطل المجموعة ٣٩ قتال، أن موظفي السنترال لجأوا إلى الشرطة وهيئة الإسعاف، بعد أن حبسوا أنفسهم داخل المكاتب، خوفًا من البطش بهم، لافتًا إلى أنه لقنهم درسًا قاسيًا.